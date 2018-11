Erkrankung und familiäre Probleme offenbar Motiv für Tat von 46-Jährigem

Polizist nach Bedrohung von Tankstellen-Mitarbeiterin in Bochum festgenommen

Bochum (AFP) - Ein 46-jähriger Polizeibeamter hat am Montag in Bochum eine Tankstellenmitarbeiterin bedroht und ist nach einem Großeinsatz von seinen Kollegen festgenommen worden. Der Tatverdächtige drohte der 54-Jährigen nach Polizeiangaben damit, dass er eine "Wasserstoffbombe" zünden werde. Bei dem 46-Jährigen handelt es sich demnach um einen Polizeibeamten, der sich derzeit aus gesundheitlichen Gründen in einem Laufbahnwechsel zum Verwaltungsdienst befindet.

Polizeieinsatz in Bochum © AFP

Einen Zugriff auf Dienstwaffen hatte der mutmaßliche Täter daher nicht, wie die Polizei weiter mitteilte. Nach ersten Ermittlungen sind neben der Erkrankung offenbar familiäre Probleme des Mannes das Motiv für die Tat.

Die Polizei umstellte den Einsatzort am Montagmorgen mit zahlreichen Beamten, auch Spezialeinsatzkräfte waren vor Ort. Im Lauf des Vormittags gelang es den Einsatzkräften, Kontakt mit dem Tatverdächtigen aufzunehmen. Nach intensiven Gesprächen konnte die Tankstellenangestellte schließlich unverletzt den Verkaufsraum verlassen.

Der Tatverdächtige gab einige Minuten später nach weiteren Verhandlungen auf und ließ sich von Beamten eines Spezialeinsatzkommandos widerstandslos festnehmen. Sprengmaterial oder eine Schusswaffe fanden die Ermittler zunächst nicht.