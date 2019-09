Mann aus Marl soll Messer ergriffen haben - Keine Lebensgefahr

Polizist schießt 27-Jährigem bei Festnahme ins Bein

Recklinghausen (AFP) - Bei einem Polizeieinsatz in einer Wohnung im nordrhein-westfälischen Marl hat ein Beamter am Mittwoch einem 27-Jährigen ins Bein geschossen. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht, wie die Polizeipräsidien Recklinghausen und Dortmund mitteilten. Die Beamten wollten den 27-Jährigen aus Marl demnach aufgrund eines Haftbefehls festnehmen. Dabei soll der Mann ein Messer ergriffen haben.

Blaulicht der Polizei © AFP

Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am Morgen gegen 08.45 Uhr. Die näheren Umstände sind nun Gegenstand weiterer Ermittlungen, die das Polizeipräsidium Dortmund übernahm.