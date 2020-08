42-Jähriger soll Attacken mit Glasflaschen verübt haben

Polizist schießt Angreifer in Duisburger Krankenhaus ins Bein

Duisburg (AFP) - Ein Polizist hat in einem Duisburger Krankenhaus einem mutmaßlichem Kriminellen ins Bein geschossen, der zuvor mit abgebrochenen Glasflaschen auf zwei Polizeibeamte losgegangen sein soll. Der verletzte 42-Jährige wurde sofort behandelt und schwebte nicht ins Lebensgefahr, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten.

Blaulicht auf Polizeiwagen © AFP

Der Mann war den Angaben zufolge am Montag in das Krankenhaus gebracht worden, nachdem er zuvor in einer Fußgängerzone ebenfalls mit abgebrochenen Glasflaschen einen 47-Jährigen am Kopf verletzt hatte. Nach dem Zwischenfall in der Fußgängerzone brachten Rettungskräfte beide Männer in unterschiedliche Kliniken.

Bei der Bewachung des Tatverdächtigen durch Polizisten griff dieser demnach in dem Krankenhaus die Beamten an. Nach mehrfacher erfolgloser Ansprache des Manns und dem wirkungslosen Einsatz von Reizgas soll ein 31-jähriger Polizist dann den Schuss abgegeben und den Angreifer so gestoppt haben.

Die beiden Beamten und das Krankenhauspersonal blieben unverletzt. Aus Neutralitätsgründen übernahm die Düsseldorfer Polizei die Ermittlungen zu der Schussabgabe.