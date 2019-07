Unfall bei Suche nach Beweismitteln - Trennschleifer entzündet Feuerwerkskörper

Polizisten in Niedersachsen durch Explosion in beschlagnahmtem Tresor verletzt

Oldenburg (AFP) - Zwei Polizisten sind am Dienstag in Niedersachsen durch eine Explosion in einem beschlagnahmten Tresor verletzt worden. Wie die Beamten in Oldenburg mitteilten, wollten die Beamten diesen auf einem Polizeigelände mit einem Trennschleifer öffnen, um mögliche Beweise zu sichern. Dabei detonierten nach ersten Erkenntnissen durch die Hitzeentwicklung Feuerwerkskörper im Innern des Panzerschranks.

Der Staatsschutz der Polizei ermittelt © AFP

Ein 36-jähriger Polizist wurde schwer verletzt, sein 39-jähriger Kollege erlitt leichte Verletzungen. Die Druckwelle und Splitter der Explosion zerstörten mehrere Fenster und Möbel der Oldenburger Polizeieinrichtung. Die Beamten gehörten zu einer auf technische Hilfeleistungen spezialisierten Einheit. Kollegen hatten sie gerufen, um den bei Ermittlungen beschlagnahmten kleineren Tresor zu öffnen. Dieser hatte ein Grundfläche von 40 mal 40 Zentimetern.