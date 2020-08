Tier in Baden-Württemberg in Not - Mechanismus durch Fernbedienung aktiviert

Polizisten retten Katze aus Kasten eines Rolltors

Heilbronn (AFP) - In Lauffen in Baden-Württemberg haben Polizisten eine Katze aus dem Kasten eines Rolltors befreit. Das Tier sei laut Zeugenaussagen durch unglückliche Umstände in die missliche Lage geraten, berichteten die Beamten in Heilbronn am Donnerstag. Es sei ausgerechnet in dem Moment am Tor hinaufgeklettert, als ein Anwohner es per Fernsteuerung öffnete.

Katze erhält Streicheleinheiten © AFP

Ein Zeuge zog schnell den Stecker, um den Mechanismus zu stoppen. Die Katze stecke bei dem Vorfall am Dienstagabend aber bereits in dem Kasten fest und kam nicht mehr heraus. Zwei zur Hilfe gerufene Polizisten montierten die Verkleidung kurzerhand. Das Tier sprang demnach "verschreckt, aber scheinbar unverletzt" davon, hieß es.