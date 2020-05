Junge hatte sich offenbar mit Autoschlüssel des Vaters aus dem Haus geschlichen

Polizisten stoppen 13-jährigen Autofahrer auf nächtlicher Spritztour

Dortmund (AFP) - Polizisten haben im nordrhein-westfälischen Schwerte einen 13-jährigen Autofahrer auf nächtlicher Spitztour gestoppt. Der Jugendliche fuhr nach Angaben der Dortmunder Polizei in der Nacht zum Mittwoch gegen 02.00 Uhr in einem Kombi mit einem platten Reifen an Polizisten vorbei, die gerade einen Lastwagen kontrollierten. Die Ordnungshüter stiegen sofort in den Streifenwagen und verfolgten den Kombi bis zum Gelände eines Logistikzentrums.

Blaulicht © AFP

Dort fuhr der Wagen zwischen geparkten Lastwagen so lange ziellos im Kreis, bis er sich schließlich in einer Sackgasse landete. Der am Steuer sitzende 13-Jährige hatte laut Polizei offenbar aus Langeweile die Autoschlüssel seines Vaters genommen und sich aus dem Haus geschlichen. Die Polizisten nahmen den Jungen mit zur Wache, wo er von seinen Erziehungsberechtigten abgeholt wurde.