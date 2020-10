Maßnahme angesichts steigender Infektionszahlen und überlasteter Krankenhäuser

Polnisches Nationalstadion wird teils zu Corona-Lazarett umfunktioniert

Warschau (AFP) - Wegen der deutlichen Zunahme der Corona-Neuinfektionen in Polen wird ein Teil des Nationalstadions in Warschau zum Corona-Lazarett umfunktioniert. In dem für die Europameisterschaft 2012 gebauten Stadion mit 60.000 Sitzplätzen könnten ab Ende der Woche Covid-19-Patienten in den zahlreichen Konferenz- und Mehrzweckräumen behandelt werden, teilte die polnische Regierung am Montag mit.

Nationalstadion in Warschau © AFP

In den Räumlichkeiten des Stadions würden rund 500 Betten aufgestellt, sagte Regierungssprecher Piotr Müller dem Fernsehsender Polsatnews. Die Infektionszahlen in Polen "nähern sich einer Schwelle, die es notwendig macht, dass wir die Reserven ausschöpfen", begründete er die Maßnahme.

Der Bürochef von Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki, Michal Dworczyk, sagte der Nachrichtenagentur PAP, 50 der Betten im Nationalstadion könnten für die intensivmedizinische Betreuung von Covid-19-Patienten genutzt werden. Ähnliche provisorische Corona-Lazarette solle es bei Bedarf in jeder Region des Landes geben, kündigten die beiden Regierungsvertreter an.

Polnische Medien und Experten hatten in jüngster Zeit wiederholt über überlastete Krankenhäuser und ein schlechtes Management der Aufnahme von Corona-Patienten in medizinischen Einrichtungen des Landes berichtet. In dem 38-Millionen-Einwohner-Land wurden in den vergangenen Tagen täglich mehr als 9000 Neuinfektionen gemeldet.

Die Regierung hatte daher am Donnerstag die Bürger aufgefordert, zu Hause zu bleiben und im Homeoffice zu arbeiten. In einigen Hotspots wie Warschau und anderen Großstädten herrscht überall in der Öffentlichkeit Maskenpflicht, der Schulunterricht findet nur online statt. Außerdem gelten Restriktionen für die Gastronomie und private Feiern.