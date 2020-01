Popsängerin Billie Eilish gewinnt Grammy für besten Song des Jahres

18-Jährige gewinnt US-Musikpreis für Hit "Bad Guy"

Los Angeles (AFP) - Die Popsängerin Billie Eilish hat mit ihrem Hit "Bad Guy" den Grammy für den besten Song des Jahres gewonnen. Die 18-Jährige wurde am Sonntag (Ortszeit) in Los Angeles zusammen mit ihrem Bruder Finneas O'Connell ausgezeichnet. Die Geschwister hatten "Bad Guy" gemeinsam geschrieben.

Billie Eilish und Finneas O'Connell © AFP

Sie setzten sich unter anderem gegen Taylor Swift ("Lover"), Lady Gaga ("Always Remember Us This Way") und Lana Del Rey ("Norman F***ing Rockwell") durch. Der Grammy für den besten Song des Jahres ist einer der vier Hauptpreise bei der Gala.