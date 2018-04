Diamond Platnumz veröffentlichte Bett-Aufnahmen im Internet

Popstar in Tansania wegen "unanständiger" Bilder festgenommen

Nairobi (AFP) - Einer der beliebtesten Sänger in Tansania, Diamond Platnumz, ist wegen des Vorwurfs der Verbreitung "unanständiger" Bilder festgenommen worden. Das teilte der Minister für Information und Kunst, Harrison Mwakyembe, am Dienstag vor dem Parlament des ostafrikanischen Landes mit. Der 28-jährige Musiker hatte in sozialen Netzwerken Bilder veröffentlicht, die ihn mit nacktem Oberkörper mit seiner Freundin im Bett zeigen.

Diamond Platnumz bei den MTV Europe Music Awards 2015 © AFP

"Unter unseren Künstlern gibt es einige, die anfangen, Unanständigkeiten in sozialen Netzwerken zu verbreiten", sagte Minister Mwakyembe. "Ich informiere Sie darüber, dass wir gestern (Montag) den großartigen Musiker Diamond Platnumz festgenommen haben." Dieser werde wegen der von ihm verbreiteten "unanständigen Fotos" von der Polizei verhört und auch vor Gericht gestellt, fügte der Minister hinzu.

Der Sänger, Tänzer und Komponist Diamond Platnumz, der mit echtem Namen Naseeb Abdul Juma heißt, ist ein Star in Tansania und auch in den Nachbarländern beliebt.