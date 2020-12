Passagiere durften stundenlang Kabinen nicht verlassen

Positiver Corona-Test auf Kreuzfahrt "ins Nirgendwo" war falscher Alarm

Singapur (AFP) - Ein positiver Corona-Test auf einer Kreuzfahrt "ins Nirgendwo", der zu einem Komplett-Lockdown auf dem Schiff führte, hat sich als falscher Alarm herausgestellt. Ein nochmaliger Test bei dem betroffenen Passagier habe gezeigt, dass dieser nicht mit dem Virus infiziert sei, teilten die Behörden von Singapur am Donnerstag mit. Wegen des vermeintlichen Falls an Bord des Schiffes hatten 1680 Passagiere und 1148 Besatzungsmitglieder stundenlang ihre Kabinen nicht verlassen dürfen.

Die "Quantum of the Seas" im Hafen von Singapur © AFP

Die "Quantum of the Seas" hatte ihre eigentlich für vier Tage geplante Rundreise ohne Zwischenstopp nach drei Tagen abbrechen müssen. Sie war am Mittwoch vorzeitig nach Singapur zurückgekehrt, weil ein 83-jähriger Passagier angeblich positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, wo nach Angaben der Behörden weitere Tests vorgenommen wurden. Diese hätten ergeben, dass der 83-Jährige "definitiv" nicht mit dem Coronavirus infiziert sei. Die Passagiere konnten das Schiff inzwischen verlassen.

Singapur bietet die Kreuzfahrten "ins Nirgendwo" seit rund einem Monat an, um das wegen der Pandemie eingebrochene Geschäft wieder anzukurbeln. Die Idee erwies sich als Hit bei den Einwohnern, die seit Monaten nicht mehr verreisen können. An Bord der Schiffe gelten strikte Hygienemaßnahmen.