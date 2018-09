Frankreichs Staatschef überrascht Schüler mit Bekenntnissen

Präsident Macron wäre gerne "...ein Kalbsfrikassee"

Laval (AFP) - Zu Schulbeginn in Frankreich hat Präsident Macron eine sechste Klasse besucht und die Schüler mit einem Geständnis überrascht. Wenn er ein Gericht wäre, wäre er am liebsten "ein Kalbsfrikassee", sagte der Staatschef am Montag in einer Mittelschule in der Stadt Laval rund 300 Kilometer südwestlich von Paris. Denn "blanquette de veau", wie es auf Französisch heißt, sei sein Lieblingsessen.

Gerne ein Kalbsfrikassee: Macron in der Schulkantine © AFP

Auf die Frage der Schüler, welches Tier er gerne wäre, antwortete er: "Ein Hund". Die Frage nach seinem Lieblingsberuf beantwortete der 40-Jährige pädagogisch: "Ich glaube, dass Lehrer ein schöner Beruf ist." Präsident sei schließlich kein richtiger Beruf, denn er dauere immer nur eine Amtszeit. Macrons Frau Brigitte war früher seine Lehrerin. Die beiden haben im Pariser Elysée-Palast einen Hund, den schwarzen Rüden Nemo.

Nach der Unterrichtsstunde aß Macron gemeinsam mit den Schülern in der Kantine zu Mittag. Dort gab es allerdings nicht sein Lieblingsgericht, sondern Lachspasta mit Gemüse-Wrap und Obstsalat.

