Abschied "nach einer letzten Welttournee"

Presse: Elton John will baldiges Ende seiner Tourneen verkünden

London (AFP) - Pop-Ikone Elton John will laut einem Zeitungsbericht das baldige Ende seiner Tournee-Karriere verkünden. Der 70-Jährige wolle "nach einer letzten Welttournee" nicht mehr auf Tour gehen, berichtete die britische Boulevardzeitung "Daily Mirror" am Mittwoch. Der Sänger hat für 18.30 Uhr (MEZ) zu einer "besonderen Ankündigung" geladen, die zeitgleich in London und New York stattfinden soll.

Elton John beim Weltwirtschaftsforum in Davos © AFP

"Ich habe endlich entschieden, wo meine Zukunft liegt", hieß es am Mittwoch auf Johns offizieller Website. In einem Video, das in Johns Twitter-Konto veröffentlicht wurde, hieß es vielsagend, der britische Sänger sei "weiterhin eine kreative Kraft, die sich schneller bewegt als die Kultur". "Elton beginnt die nächste Phase seiner kreativen Reise", wurde vage verkündet. Diese werde "genauso überraschend und kraftvoll wie seine Auftritte vor knapp 50 Jahren".

John hatte vergangenes Jahr mehrere Konzerte in den USA wegen einer schweren Infektion abgesagt. Bereits im Januar 2016 hatte er mitgeteilt, dass er weniger Konzerte geben werde, um sich mehr um seine zwei Kinder kümmern zu können. Die zwei Jungen, die 2010 und 2013 von einer Leihmutter zur Welt gebracht wurden, zieht John mit seinem Ehemann David Furnish groß.