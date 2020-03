Zwei Kreuzfahrtschiffe der Reederei von Coronavirus-Pandemie betroffen

Princess Cruises setzt alle Kreuzfahrten für 60 Tage aus

New York (AFP) - Angesichts der Coronavirus-Pandemie hat das US-Kreuzfahrtunternehmen Princess Cruises angekündigt, alle seine Kreuzfahrtreisen weltweit für 60 Tage auszusetzen. Princess Cruises werde "den weltweiten Betrieb seiner 18 Kreuzfahrtschiffe freiwillig für zwei Monate unterbrechen", teilte die Reederei am Donnerstag mit.

"Grand Princess" im Hafen von Oakland © AFP

Die Ankündigung betrifft Schiffe, die zwischen dem 12. März und dem 10. Mai ablegen sollten. Menschen auf einer Kreuzfahrt, die innerhalb der nächsten fünf Tage endet, werden laut Princess Cruises wie gewohnt weiterfahren. Reisen, die am 17. März noch andauern, würden dagegen "an dem für die Gäste günstigsten Ort" enden, hieß es.

Zu der Reederei Princess Cruises gehören unter anderem die "Grand Princess" und die "Diamond Princess". Auf beiden Schiffen hatte sich das Coronavirus ausgebreitet. Die "Grand Princess" lag deshalb tagelang vor der Küste Kaliforniens, bis es am Montag im Hafen von Oakland anlegen konnte. Bis dahin waren 21 Infektionsfälle an Bord gemeldet worden. Im vergangenen Monat stand die "Diamond Princess" zwei Wochen lang vor der Küste Japans unter Quarantäne. Mehr als 700 Menschen an Bord wurden positiv auf den Erreger getestet, mindestens sechs Menschen starben.