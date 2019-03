Britischer Thronfolger als erstes Mitglied des Königshauses in Havanna

Prinz Charles mixt sich zum Abschluss seines Kuba-Besuchs einen Mojito

Havanna (AFP) - Prinz Charles hat seinen historischen Kuba-Besuch mit einem Mojito ausklingen lassen. Der britische Thronfolger mixte sich das traditionelle Getränk aus Rum, Limetten, Pfefferminze und Eiswürfeln am Mittwoch in einem Privatrestaurant in Havanna kurzerhand selbst. Auch beim Mahlen von Zuckerrohr, einem der Hauptexportprodukte des sozialistischen Karibikstaats, half der 70-Jährige.

Charles und seine Ehefrau Camilla © AFP

Anschließend verließen Charles und seine Ehefrau Camilla die kubanische Hauptstadt nach vier Tagen und flogen weiter zu den Cayman-Inseln. Es war das erste Mal, dass ein Mitglied des britischen Königshauses Kuba einen offiziellen Besuch abstattete. Der Thronfolger traf unter anderem Präsident Miguel Díaz-Canel. Großbritannien will verstärkt in dem von US-Sanktionen betroffenen Land investieren.