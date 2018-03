Torte soll die "leichte Aromen des Frühlings" verströmen

Prinz Harry und Meghan Markle feiern Hochzeit mit Bio-Torte

London (AFP) - Prinz Harry und Meghan Markle haben für ihre Hochzeit im Mai eine Bio-Torte ausgesucht. Das Paar habe die Besitzerin der renommierten Londoner Konditorei "Violet Bakery", Claire Ptak, gebeten, eine Hochzeitstorte mit Zitronen und Holunderblüten zu kreieren, welche "die leichten Aromen des Frühlings" verströmen solle, erklärte der Kensington Palast am Dienstag. Verziert werde die Torte mit echten Blüten.

© AFP

Die Kalifornierin Claire Ptak lebt seit 2005 in London, wo sie fünf Jahre später ihre eigene Konditorei eröffnete. Für ihre Torten verwendet sie saisonale und biologisch angebaute Produkte. Der britische Starkoch Jamie Oliver nennt Ptak seine "Lieblings-Konditorin". Markle hatte sie einmal für ihren Lifestyle-Blog The Tig interviewt. Die 36-jährige US-Schauspielerin und der 33-jährige Queen-Enkel heiraten am 19. Mai auf Schloss Windsor.