Ortswechsel noch vor Geburt ihres ersten Kindes

Prinz Harry und seine Frau Meghan ziehen Anfang 2019 um

London (AFP) - Der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan ziehen noch vor der Geburt ihres ersten Kindes um. Der Herzog und die Herzogin von Sussex würden Anfang 2019 ein neues Domizil in Windsor beziehen, teilte der Kensington-Palast am Samstag mit. Die künftige offizielle Residenz sei das Frogmore Cottage nahe Schloss Windsor, wo das Paar am 19. Mai geheiratet hatte. Im Frühjahr erwarten die beiden Nachwuchs.

Meghan und Harry © AFP

Bislang lebt das Paar auf dem Gelände des Kensington-Palastes in London, wo auch Harrys Bruder Prinz William mit Ehefrau Kate und den inzwischen drei Kindern residiert. Schloss Windsor befindet sich 32 Kilometer südwestlich der britischen Hauptstadt.

Harrys und Meghans Kind wird den siebten Platz in der Thronfolge einnehmen. Allerdings ist es nicht berechtigt, den Titel Prinz oder Prinzessin zu tragen, es sei denn, Queen Elizabeth II. macht eine Ausnahme.