Herzog von Cambridge befand sich bei WM-Spiel im Flugzeug nach Jordanien

Prinz William muss sich Englands 6:1-Triumph als Aufzeichnung ansehen

Amman (AFP) - Prinz William hat den 6:1-Triumph der englischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Panama nicht live miterlebt. Der britische Prinz befand sich während des WM-Spiels am Sonntag noch im Flugzeug nach Jordanien. Der 36-jährige Aston-Villa-Fan sah sich aber später zusammen mit dem jordanischen Kronprinzen Hussein bin Abdullah eine Aufzeichnung des Spiels an. Hussein veröffentlichte im Online-Netzwerk Instagram ein Foto, das ihn beim Fußballschauen auf einem Sofa mit William zeigt.

Prinz William (l.) und Jordaniens Kronprinz Hussein © AFP

"Habe einen entspannten Abend mit Prinz William", schrieb er dazu. "Schauen uns die Wiederholung des England-Spiels an, das wir heute verpasst haben", hieß es neben einem weiteren Bild. Auf dem Sofa sind die beiden Prinzen lachend und in lässiger Kleidung zu sehen. William trägt eine beigefarbene Hose und ein hellblaues Hemd, der 23-jährige Hussein sitzt mit grauer Jeans und weißem T-Shirt daneben. Hussein ist wie William ein Absolvent der Königlichen Militärakademie in Sandhurst.

Zuvor hatten sich die beiden Prinzen noch staatsmännisch mit Anzug und Krawatte präsentiert: Der jordanische Thronfolger empfing William bei dessen Ankunft am Militärflughafen von Amman. Prinz William will auf seiner Nahost-Reise auch Israel und die Palästinensergebiete besuchen - als erstes Mitglied der britischen Königsfamilie stattet er sowohl Israelis als auch den Palästinensern einen offiziellen Besuch ab.