Prinz hofft auf innovative Lösungen für größte Probleme des Planeten

Prinz William stiftet ehrgeizigen Umweltpreis

London (AFP) - Mit einem ehrgeizigen und finanziell äußerst verlockenden Umwelt-Preis will Prinz William innovative Lösungen für die größten Probleme des Planeten belohnen. Wie der Kensington Palast am Donnerstag in London mitteilte, sollen in den kommenden zehn Jahren jeweils fünf Gewinner des sogenannten Earthshot-Preises ausgelobt werden. Den Preisträgern winken jeweils eine Million Pfund (1,1 Millionen Euro).

Prinz William © AFP

Es handele sich um den "prestigeträchtigsten Umweltpreis in der Geschichte", erklärte der Palast. "Wir müssen Lösungen finden, um zu leben und unser Leben zu genießen und uns nicht schuldig und schlecht zu fühlen wegen einiger Dinge, die wir tun", sagte Prinz William dem britischen Rundfunksender BBC.

Er mache sich auch Sorgen um die mentale Gesundheit, "die Angst und die Sorge, die viele der jüngeren Generationen haben werden". Er hoffe daher, dass der Preis "die besten Köpfe wachrüttelt und zusammenbringt" und zu den "bestmöglichen Lösungen" führe, um "einige der größten Umweltherausforderungen zu lösen und anzugehen".

Sein Projekt konzentriere sich auf fünf "einfache aber ambitionierte" Ziele, die bis 2030 erreicht werden sollten: " Schutz und Wiederherstellung der Umwelt", "saubere Luft", "Wiederbelebung der Ozeane", "Aufbau einer Welt ohne Müll" und "Reparatur unseres Klimas". Ausgezeichnet werden können Wissenschaftler, Aktivisten, Regierungen, Unternehmensführer und auch einzelne Länder.

Die kommenden zehn Jahre seien entscheidend für Veränderungen, Zeit spiele eine zentrale Rolle, sagte der Prinz. Deshalb glaube er, "dass dieser ambitionierte weltweite Preis die einzige Lösung ist", sagte die Nummer zwei der britischen Thronfolge.

Prinz William würdigte auch das langjährige Engagement seines Vaters Prinz Charles für den Umweltschutz. "Er hat darüber schon eine ganze Weile gesprochen, lange bevor die Leute den Klimawandel spitz gekriegt haben". Er habe seinem Vater "immer zugehört und gelernt und an das geglaubt, was er gesagt hat."