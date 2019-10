Erste Etappe ihres fünftägigen Besuchs in konservativem Land

Prinz William und Kate besuchen Mädchenschule in Pakistan

Islamabad (AFP) - Mit einer demonstrativen Unterstützung für die Mädchen- und Frauenbildung haben Prinz William und seine Frau Kate den offiziellen Teil ihres Pakistan-Besuchs begonnen. Die 37-jährige Nummer zwei der britischen Thronfolge und die Herzogin von Cambridge setzten sich am Dienstag in den Mathematik-Unterricht einer Mädchenschule in Islamabad und halfen einigen Schülerinnen bei der Lösung von Aufgaben, wie die Leiterin einer unabhängigen Bildungsinitiative, Khadija Bakhtiar, berichtete.

Royaler Besuch © AFP

"Es war ein netter Besuch; beide wollten sich so normal wie möglich mit den Schülerinnen austauschen", sagte Bakhtiar der Nachrichtenagentur AFP. Nach ihrem kurzen Aufenthalt in der staatlichen Grund- und Oberschule reiste das Paar zum Besuch einer Naturschutz-Einrichtung in die Himalaya-Ausläufer am Rand der pakistanischen Hauptstadt weiter. Anschließend war ein Treffen mit Premierminister Imran Khan geplant, einem Freund von Williams verstorbener Mutter Diana.

In Pakistan geht fast die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen im schulfähigen Alter - rund 23 Millionen - nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks (Unicef) nicht in die Schule. Besonders betroffen sind in dem konservativen und patriarchalisch geprägten, muslimischen Land die Mädchen: Laut den Zahlen des Finanzministeriums konnte im Jahr 2015 weniger als die Hälfte der Frauen lesen und schreiben; 71 Prozent der Männer hingegen konnten das Lesen und Schreiben.

William und Kate waren am Montagabend zu einem fünftägigen Besuch in Pakistan eingetroffen, dem nach Angaben des Kensington Palasts bislang "aufwändigsten" Auslandsbesuch des Paars. Aus Sicherheitsgründen wird das Programm weitgehend geheim gehalten, zudem gelten massive Sicherheitsvorkehrungen.

Zuletzt hatten Williams Vater, Prinz Charles, und dessen Frau Camilla 2006 das südasiatische Land besucht. Auch Williams Mutter, Prinzessin Diana, hielt sich 1991 zu einem offiziellen Besuch in Pakistan auf, später half sie Imran Khan und dessen Frau, Spenden für ein Krebs-Krankenhaus in Lahore zu sammeln. Lahore steht ebenfalls auf dem Besuchsprogramm ihres Sohnes und dessen Frau. Pakistan war früher Teil der britischen Kolonie Indien.