Kensington-Palast gibt Namen der auserwählten Kinder bekannt

Prinzessin Charlotte gehört zu Blumenkindern bei Hochzeit von Harry und Meghan

London (AFP) - Die dreijährige Prinzessin Charlotte ist eines der Blumenkinder bei der bevorstehenden Hochzeit von Prinz Harry und der US-Schauspielerin Meghan Markle. Außer der Tochter von Harrys älterem Bruder und Trauzeugen Prinz William und dessen Frau Kate zählt auch ihr Erstgeborener, der vierjährige Prinz George, zu den ausgewählten Kindern, die am Samstag für das Brautpaar Blumen streuen, wie der Kensington-Palast am Mittwoch mitteilte.

George und Charlotte © AFP

Ebenfalls ausgewählt wurden demnach Ivy Mulroney, die vierjährige Tochter von Meghans Freundin Jessica Mulroney, sowie Ivys siebenjährige Zwillingsbrüder Brian und John Mulroney. Die drei Kinder sind die Enkel des früheren kanadischen Premierministers Brian Mulroney. Außerdem werden Meghans Patentöchter, die siebenjährige Rylan Litt und die sechsjährige Remi Litt, Blumen streuen. Sie sind die Töchter von Meghans enger Freundin Benita Litt.

Die Hochzeit von Meghan und Harry findet am Samstag in der St. George's Chapel statt. Zur Messe und dem anschließenden Empfang in der St. George's Hall auf Schloss Windsor sind rund 600 Gäste eingeladen.