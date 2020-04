Flug zur Raumstation in Rekordzeit

Progress-Raumfrachter liefert Nachschub zur ISS

Moskau (AFP) - Ein Progress-Raumfrachter mit Nachschub an Bord hat an der Internationalen Raumstation ISS angedockt. Der mit einer Sojus-Rakete am frühen Samstagmorgen vom Raumfahrtbahnhof Baikonur ins All geschossene Frachter erreichte die ISS in der Rekordzeit von drei Stunden und 20 Minuten und legte damit den bisher schnellsten Flug in der Geschichte der Raumstation hin, wie die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mitteilte.

Der Frachter beliefert die Station mit Treibstoff, Wasser, Gerät für wissenschaftliche Experimente, Nahrung, Kleidung und Medikamente.

Der Flug war laut Roskosmos dem 75. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg gewidmet, den Russland am 9. Mai feiert. Die Trägerrakete war daher mit einer orange-schwarzen Banderole verziert, dem Symbol des sowjetischen Kampfes gegen die Nazis.