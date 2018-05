George Clooney, Elton John und Serena Williams unter den Gästen

Prominente Gäste bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan

Windsor (AFP) - Zahlreiche Prominente sind am Samstag zur Hochzeit von Prinz Harry und der US-Schauspielerin Meghan Markle auf Schloss Windsor eingetroffen. Unter den 600 geladenen Gästen in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor waren Schauspieler, Musiker und Sportstars.

James Blunt, Oprah Winfrey und Idris Elba in Windsor © AFP

Gesichtet wurden Hollywoodstar George Clooney mit seiner Frau Amal, US-Starmoderatorin Oprah Winfrey, Tennisstar Serena Williams mit ihrem Mann Alexis Ohanian, Fußball-Ikone David Beckham mit seiner Frau Victoria. Auch Elton John, ein enger Freund von Harrys verstorbener Mutter Diana, war dabei. Er hatte bei Dianas Beerdigung 1997 eine berührende Version von "Candle in the Wind" gesungen und sagte Berichten zufolge Shows in Las Vegas ab, um zur Hochzeit kommen zu können.

Der britische Sänger James Blunt kam ebenfalls nach Windsor. Er ist ebenso wie der Prinz ein ehemaliger Soldat und war bei den von Harry ins Leben gerufenen Invictus Games, einem Veteranen-Wettkampf, aufgetreten. Auch mehrere von Meghans Schauspielkollegen aus der TV-Serie "Suits" waren unter den Gästen der Trauungszeremonie.

Harrys Ex-Freundinnen Chelsy Davy und Cressida Bonas betraten ebenfalls die Kapelle. Unter den Gästen waren auch die drei Geschister von Harrys Mutter Diana sowie Harrys enger Freund Prinz Seeiso von Lesotho, mit dem er eine Hilfsorganisation für Aids-Waisen gegründet hatte.

Neben der Königsfamilie war auch die Familie von Meghans künftiger Schwägerin Kate dabei. Sarah, die Ex-Frau von Prinz Andrew und Mutter von Harrys Cousinen Beatrice und Eugenie stand nicht auf der Gästeliste, betrat aber lächelnd und winkend die Kirche.