Jugendliche soll Dreijährigen in Detmold erstochen haben

Prozess gegen 15-Jährige wegen Mordes an Halbbruder beginnt am 20. April

Detmold (AFP) - Wegen Mordes an ihrem dreijährigen Halbbruder muss sich vom 20. April an eine 15-Jährige vor dem Landgericht im nordrhein-westfälischen Detmold verantworten. Das Gericht ließ die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft zur Hauptverhandlung zu und beraumte zunächst drei Prozesstage an, wie eine Gerichtssprecherin am Donnerstag mitteilte. Die Jugendliche soll ihren Halbbruder im vergangenen November in einem Detmolder Mehrfamilienhaus erstochen haben.

Nach früheren Angaben der Ermittler könnte das Motiv für die Tat darin gelegen haben, dass die 15-Jährige eine "tiefe Abneigung" gegen ihren Halbbruder entwickelt hatte. Die Jugendliche war nach den tödlichen Messerstichen geflohen und Stunden später nach einer Öffentlichkeitsfahndung der Polizei in Lemgo-Brake gefasst worden. In dem Verfahren will das Landgericht Detmold 22 Zeugen hören. Wegen des jugendlichen Alters der Angeklagten verhandelt die Detmolder Strafkammer unter Ausschluss der Öffentlichkeit.