61-Jähriger soll laut Anklage überdosierte Infusionslösungen verabreicht haben

Prozess gegen Heilpraktiker nach Tod von drei Krebspatienten begonnen

Krefeld (AFP) - Vor dem Landgericht Krefeld hat am Freitag der Prozess gegen einen Heilpraktiker begonnen, dem die Staatsanwaltschaft fahrlässige Tötung von drei Krebspatienten zur Last legt. Der 61-Jährige soll in seiner Praxis in Brüggen-Bracht im Juli 2016 insgesamt vier Erkrankten erheblich überdosierte Infusionslösungen mit dem Wirkstoff 3-Bromopyruvat verabreicht haben. Drei Patienten starben laut Anklage in der Folge.

Angeklagter und Verteidigerin vor Prozessbeginn © AFP

Der Staatsanwaltschaft zufolge soll der Heilpraktiker beim Zubereiten der Infusionslösungen eine ungeeignete Waage benutzt haben. Neben fahrlässiger Tötung wirft die Anklage dem Mann auch fahrlässige Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz vor. Für den Prozess beraumte die Krefelder Strafkammer zunächst weitere neun Verhandlungstage bis zum 26. Juni an.

Der Fall des Heilpraktikers aus Brüggen hatte bundesweit Aufsehen erregt und Spekulationen ausgelöst, dass es in der Praxis eine weit größere Zahl von Todesfällen gegeben haben könnte. Dafür ergaben sich aber keine Anhaltspunkte.