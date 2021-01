13 Angeklagte - 80-jähriger Dame gelang nach 48 Stunden die Flucht

Prozess gegen mutmaßliche Entführer einer betagten Hotel-Erbin in Nizza eröffnet

Nizza (AFP) - Vor dem Schwurgericht im südfranzösischen Nizza ist am Montag der Prozess gegen 13 Verdächtige angelaufen, die im Oktober 2016 an der Entführung der vermögenden Hotel-Erbin Jacqueline Veyrac beteiligt gewesen sein sollen. Als mutmaßlicher Anführer der Kidnapper-Bande muss sich ein 67-jähriger Italiener verantworten. Veyrac gelang damals mit Hilfe eines Passanten nach 48 Stunden, aus einem gestohlenen Kleintransporter freizukommen, in den sie von den Kidnappern eingesperrt worden war. Ein Lösegeld wurde nicht gezahlt.

Aktenansammlung vom dem Prozess im Fall Veyrac © AFP

Veyrac nahm an der Prozesseröffnung nicht teil, aber es wurde erwartet, dass sie am Donnerstag erscheint, um eine Aussage zu machen. Der Prozess soll bis zum 29. Januar dauern.

Der 67-jährige Italiener muss sich wegen Entführung und versuchter organisierter Erpressung verantworten. Er soll bereits 2013 aus Rache eine Entführung Veyracs versucht haben, weil sie ihn aus seiner Funktion als Manager des bekannten Restaurants "Brice de Nice" entlassen hatte. Er befindet sich seit 2016 im Gefängnis und muss mit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen. Mit den Einnahmen aus der Lösegeld-Erpressung wollte er nach den bisherigen Ermittlungen ein eigenes Restaurant aufmachen.

Die Ermittlungsbehörden stützen sich in dem Fall unter anderem auf DNA-Spuren aus dem Kleintransporter, in dem Veyrac eingesperrt war. Zu den Mitangeklagten zählen ein 50-jähriger früherer Boulevard-Journalist und Privatdetektiv, der ein Teil-Geständnis ablegte, und ein 52-jähriger englischer Obdachloser, der sich ebenfalls zu einer Beteiligung an der Führung bekannte und den 67-jährigen Italiener belastete.

Zu den übrigen Angeklagten zählen drei Männer aus einem berüchtigten Viertel von Nizza, die unter den Spitznamen "Longo", "Der Zahnlose" und "Ali mit den blauen Augen" bekannt sind und in der Gang als eigentliche Entführer aufgetreten sein sollen. Zu Veyracs Besitztümern zählt das "Grand Hotel" in Cannes, in dem sich während des jährlichen Film-Festivals in der südfranzösischen Küstenstadt das internationale Jet Set ein Stelldichein gibt.