Mann entwaffnete im Sommer vergangenen Jahres vier Polizisten

Prozess gegen tagelang im Schwarzwald flüchtigen Yves R. in Offenburg begonnen

Offenburg (AFP) - Vor dem Landgericht im baden-württembergischen Offenburg hat am Freitag der Prozess gegen den bewaffneten Waldläufer Yves R., nach dem im vergangenen Sommer tagelang gefahndet wurde. Der Mann hatte am 12. Juli vier Polizisten entwaffnet und wurde von Polizeihundertschaften im Schwarzwald bei Oppenau gesucht. Die großangelegte Suche, die auch zur Schließung von Schulen und Geschäften in Oppenau führte, sorgte bundesweit für Schlagzeilen.

Justitia © AFP

Bei seiner Festnahme am 17. Juli soll der zur Tatzeit 31-Jährige einen SEK-Beamten mit einem Beil am Fuß verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft R. Geiselnahme, schwere räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzung vor. Im Fall einer Verurteilung drohen ihm bis zu 15 Jahre Haft. Das Gericht setzte zunächst sechs Verhandlungstage bis zum 19. Februar an.