Prozess nach tödlichem Raubüberfall in Berliner Tiergarten

Berlin (AFP) - Rund ein halbes Jahr nach dem Fund einer ermordeten Frau im Berliner Tiergarten beginnt am Mittwochmorgen (09.15 Uhr) vor dem Landgericht Berlin der Prozess gegen ihren mutmaßlichen Mörder. Der 18-jährige Ilyas A. soll die damals 60-jährige Susanne F. am Abend des 5. September erwürgt und ausgeraubt haben. Laut Anklage war der vorbestrafte A. so an ihr Handy und einen kleineren Geldbetrag gelangt.

Amtsgericht Tiergarten © AFP

Der in einem Gebüsch versteckte Leichnam war erst drei Tage später gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft drängt auf eine Verurteilung wegen Mordes. Weil der Tschetschene A. kein Aufenthaltsrecht hat, löste der Fall eine Debatte über die Abschiebepraxis aus.