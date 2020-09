Prozess um Mord an Nebenbuhler beginnt vor Landgericht Nürnberg-Fürth

Nürnberg (AFP) - Vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth beginnt am Dienstag (09.00 Uhr) ein Mordprozess gegen eine 33 Jahre alte Frau und ihren 32 Jahre alten Liebhaber. Die wegen Anstiftung zum Mord angeklagte Frau soll den ihr hörigen Liebhaber laut Anklage mehr als 50 Mal zum Mord an einem 27 Jahre alten weiteren Liebhaber und an ihrem Ehemann aufgefordert haben.

Justitia © AFP

Der wegen Mordes angeklagte Mann soll im Juli vergangenen Jahres den 27-Jährigen dem Auftrag gemäß tatsächlich getötet haben. Weil zufällig ein Pilzsammler noch am Tattag die Leiche entdeckte, soll es dann nicht mehr zum Mordanschlag auf den Ehemann gekommen sein. Die beiden Angeklagten bestreiten die Vorwürfe, der Prozess soll bis Ende des Jahres dauern.