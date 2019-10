16-Jährige wurden an S-Bahnhof vor einfahrendem Zug gestoßen und getötet

Prozess um Tod zweier Jugendlicher nach Stoß vor Zug in Nürnberg ab 14. November

Nürnberg (AFP) - Der Prozess um den Tod zweier Jugendlicher nach einem Stoß von einem Bahnsteig in Nürnberg beginnt am 14. November. Die Staatsanwaltschaft wirft zwei 17-jährigen Angeklagten unter anderem Körperverletzung mit Todesfolge vor, wie das Oberlandesgericht (OLG) Nürnberg am Mittwoch mitteilte. Die Verhandlung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Bis zum 20. November sind insgesamt fünf Verhandlungstermine angesetzt.

Die Anklage wirft den beiden Jugendlichen vor, die beiden 16-jährigen Opfer im Januar 2019 im Verlauf eines Streits vom Bahnsteig gestoßen zu haben. Demnach befanden sich die 17-Jährigen nach einem Diskobesuch mit weiteren Jugendlichen auf dem Bahnsteig des Nürnberger S-Bahnhofs Frankenstadion.

Wegen Nichtigkeiten sei es zu einem Streit zwischen mehreren Jugendlichen gekommen. Die beiden 17-Jährigen sollen einen vor ihnen stehenden Beteiligten nach vorn ins Gleisbett gestoßen haben. Durch das dichte Gedränge am Bahnsteig seien drei Jugendliche auf die Schienen gestürzt. Einer von ihnen konnte sich retten, die anderen beiden wurden von einem einfahrenden Zug erfasst und getötet.

Die beiden 17-Jährigen sitzen seit Ende Januar in Untersuchungshaft. Sie hätten den Stoß eingeräumt, eine Tötungsabsicht jedoch bestritten. Es sei ihnen nicht nachzuweisen, dass sie bei dem Stoß mit dem einfahrenden Zug gerechnet hätten.

Die S-Bahn, auf welche die Beteiligten gewartet hatten, sollte erst etwa zehn Minuten später abfahren. Daher gehe die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben nicht von einem Tötungsvorsatz aus.