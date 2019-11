Mann soll zudem deutschlandweit Patienten bestohlen haben

Prozess um sechsfachen Mord gegen Hilfspfleger in München begonnen

München (AFP) - Vor dem Landgericht München I hat am Dienstag der Prozess gegen einen Mann begonnen, der als Hilfspfleger sechs Menschen mit Überdosen Insulin getötet haben soll. Der bis zu seinem Auffliegen im vergangenen Jahr in ganz Deutschland tätige Pole Grzegorz Stanislaw W. ist wegen sechsfachen Mordes und einer Reihe weiterer Taten wie Diebstahl, Betrug und Körperverletzung angeklagt.

Justitia © AFP

Der über Agenturen in Haushalte in mindestens 69 Familien in ganz Deutschland vermittelte Angeklagte soll seine Patienten regelmäßig bestohlen haben. Er soll Patienten unter anderem deshalb Insulin gespritzt haben, um diese loszuwerden und so seine Stelle wieder verlassen zu können. Für den Prozess sind Verhandlungstage bis Mai kommenden Jahres angesetzt.