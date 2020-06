Prozessbeginn gegen russischen Historiker wegen Ermordung und Zerstückelung von Geliebter

St. Petersburg (AFP) - In St. Petersburg beginnt am Dienstag der Prozess gegen den renommierten Geschichtsprofessor und Napoleon-Experten Oleg Sokolow wegen des Mordes an seiner 39 Jahre jüngeren Geliebten. Die Polizei hatte den 63-Jährigen im November aus der Moika Fluss in Sankt Petersburg geholt als er versuchte, Leichenteile seines Opfers im Fluss zu versenken. Er gestand, seine frühere Studentin getötet und zerstückelt zu haben.

Oleg Sokolow bei der Anhörung © AFP

Der Fall löste in Russland eine Debatte über Gewalt gegen Frauen aus. Studentinnen an der Staatlichen Universität St. Petersburg sollen schon vorher teils gewalttätige sexuelle Übergriffe des Professers gemeldet haben, ohne dass dies Folgen hatte. Sokolow ist Autor mehrerer Werke über Napoleon Bonaparte, lehrte an der renommierten französischen Sorbonne und ist Mitglied der französischen Ehrenlegion.