Russischer Präsident besuchte vergangene Woche Krankenhaus in Moskau

Putin arbeitet nach Kontakt mit infiziertem Arzt von zu Hause aus

Moskau (AFP) - Weil er Kontakt mit einem mit dem Coronavirus infizierten Arzt hatte, arbeitet Russlands Präsident Wladimir Putin vorerst von zu Hause aus. "Wir ergreifen alle Vorsichtsmaßnahmen", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch vor Journalisten. Putin halte sich derzeit in der Präsidentenresidenz Nowo-Ogarjowo außerhalb von Moskau auf.

Wladimir Putin © AFP

Der Chefarzt des in der Behandlung von Coronavirus-Patienten führenden Moskauer Kommunarka-Krankenhauses, Denis Prozenko, hatte am Dienstag erklärt, er sei positiv auf das Virus getestet worden. Putin hatte das Krankenhaus vor einer Woche in einem Schutzanzug besucht. Er sprach dabei aber auch ohne Schutzmaske mit Prozenko.

Peskow hatte bereits am Dienstag erklärt, es gebe keinen Grund zur Sorge um Putins Gesundheit. Alle, die mit dem Präsidenten im Kommunarka-Krankenhaus waren, würden täglich auf das Coronavirus getestet, fügte der Kreml-Sprecher am Mittwoch hinzu.

In Russland wurden nach offiziellen Angaben bislang 2777 Infektions- und 24 Todesfälle gemeldet.