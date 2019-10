Anerkennung für "Mut" bei fehlgeschlagenem Sojus-Start vor einem Jahr

Putin zeichnet US-Astronauten Nick Hague mit hohem russischen Orden aus

Moskau (AFP) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat den US-Astronauten Nick Hague mit dem Orden für persönlichen Mut ausgezeichnet, einer der höchsten russischen Ehrenbezeugungen. Der 44-jährige Astronaut werde für seinen Mut und seine große Professionalität gewürdigt, die er nach dem fehlgeschlagenen Start einer Sojus-Rakete vor einem Jahr gezeigt habe, heißt es in einem am Dienstag in Moskau veröffentlichten Dekret des Präsidenten.

US-Astronaut Nick Hague im März 2019 © AFP

Der Start Hagues und seines russischen Kollegen Alexej Owtschinin zur Internationalen Raumstation (ISS) war am 11. Oktober 2018 fehlgeschlagen. Die Raumfahrer mussten per Notlandung zur Erde zurückkehren.

Der Betrieb der ISS ist einer der wenigen Bereiche, in denen es noch eine funktionierende Zusammenarbeit zwischen den USA und Russland gibt. Hague und Owtschinin wurden durch den Fehlstart nicht von ihrer Leidenschaft für den Weltraum abgebracht. Sie starteten im März erneut Richtung ISS und kehrten am vergangenen Donnerstag nach 203 Tagen gemeinsam mit ihrem Kollegen Hassa al-Mansuri aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zur Erde zurück.