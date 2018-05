Defekte E-Zigarette sorgte für Knallgeräusch und Rauch

Qualmender Rucksack sorgt auf Frankfurter Flughafen für Aufregung

Frankfurt/Main (AFP) - Ein Knallgeräusch und Qualm aus einem Rucksack haben an einer Sicherheitskontrolle auf dem Frankfurter Flughafen für Aufregung gesorgt. Auslöser war am Freitagmorgen eine defekte E-Zigarette im Rucksack eines Reisenden, wie die Bundespolizei in Frankfurt mitteilte. Eine Fehlfunktion sorgte demnach für die Knallgeräusche und eine starke Rauchentwicklung, so dass andere Reisende umgehend das Weite suchten.

Abflughalle in Frankfurt © AFP

Die Bundespolizei sperrte den Bereich ab. Ein Entschärferteam konnte aber schnell Entwarnung geben. Dennoch wurde das Boarding in dem betroffenen Bereich aus Sicherheitsgründen zeitweise unterbrochen. Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für die Passagiere, den Luftverkehr und Mitarbeiter, betonte die Bundespolizei.