Elizabeth II.: "Wir werden siegen"

Queen ermutigt Briten im Kampf gegen Coronavirus

London (AFP) - Die britische Königin Elizabeth II. hat die Briten in ihrer Rede an die Nation auf einen gemeinsamen Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie eingeschworen. "Wir werden siegen", sagte die Monarchin in der am Sonntagabend ausgestrahlten Fernsehansprache. "Und dieser Sieg wird jedem von uns gehören."

Die Queen nach ihrer Weihnachtsansprache 2019 © AFP

Sie dankte den Mitarbeitern des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS und allen anderen Pflegekräften sowie denjenigen, die weiterhin ihren täglichen Pflichten nachgingen, "um uns alle zu unterstützen".

Die Queen bedankte sich auch bei allen Briten, die zu Hause blieben, um die besonders gefährdete Menschen zu schützten. "Zusammen gehen wir diese Krankheit an und ich will Ihnen versichern, dass wir sie überwinden werden, wenn wir geeint und entschlossen bleiben."