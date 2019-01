Sängerin gewann selbst bereits 15 der begehrten Preise

R&B-Star Alicia Keys moderiert Grammy-Verleihung

Los Angeles (AFP) - Die R&B-Diva Alicia Keys wird die Verleihung der Grammy-Musikpreise im Februar moderieren. Dies teilte der Chef der US-Musikakademie, Neil Portnow, am Dienstag mit. Er nannte die 37-jährige Sängerin und Songschreiberin die "perfekte Wahl". Sie verfüge über eine "seltene Verbindung von bahnbrechendem Talent und Leidenschaft für ihr Gewerbe".

Keys selber kündigte an, sie wolle als Moderatorin die "Kreativität, Kraft und den Zauber" der Musik zelebrieren. Auch wolle sie die Gelegenheit nutzen, um insbesondere all die für Preise nominierten jungen Frauen zu würdigen. Es wird das erste Mal sein, dass Keys durch die Grammy-Gala führt. Sie hat selber bereits 15 der begehrtesten Auszeichnungen der US-Musikbranche gewonnen.

Die Grammys werden am 10. Februar in einer Show in Los Angeles verliehen. In den vergangenen beiden Jahren hatte der britische Komiker James Corden die Verleihung moderiert. Keys' Nominierung folgt auf eine Welle von Kritik an der Akademie, die Grammys würden zu stark von weißen Männern geprägt und unter den Preisträgern gebe es zu wenige Frauen und zu wenige Vertreter von Minderheiten.