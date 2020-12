Knapp 23.700 Neuansteckungen binnen eines Tages

RKI: Bereits mehr als 20.000 Corona-Tote in Deutschland

Berlin (AFP) - In Deutschland sind mittlerweile bereits mehr als 20.000 Menschen mit einer Corona-Infektion gestorben. Wie das Robert-Koch-Institut am Donnerstag in Berlin mitteilte, stieg die Zahl der Corona-Toten hierzulande um 440 auf 20.372 Fälle. Am Mittwoch hatte das RKI eine Rekordzahl von 590 Corona-Toten binnen eines Tages gemeldet.

Corona-Behandlung auf Intensivstation in Aachen © AFP

Am Donnerstagmorgen meldete das Robert-Koch-Institut nun außerdem 23.679 Neuansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus binnen 24 Stunden. Das sind 1633 mehr Neuinfektionen, als am Donnerstag vergangener Woche hinzugekommen waren.

Wegen der steigenden Fallzahlen nehmen derzeit Forderungen nach einer Verschärfung der Corona-Restriktionen zu. Damit stehen auch die für Weihnachten und Silvester beschlossenen Lockerungen des Teil-Lockdowns auf der Kippe. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Mittwoch in einer Bundestagsrede gefordert, nach Weihnachten nicht dringend benötigte Geschäfte bis zum 10. Januar zu schließen. Auch sollten die Schulferien verlängert oder auf Digitalunterricht umgestellt werden.

Ein Jahr nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie wurden mittlerweile weltweit rund 68,2 Millionen Infektionen mit dem neuartigen Virus nachgewiesen. Mehr als 1,557 Millionen Infizierte starben. Das zahlenmäßig am schwersten betroffene Land sind mit 15,37 Millionen Ansteckungen und mehr als 289.000 Todesfällen die USA. Am Mittwoch (Ortszeit) meldete das Land einen neuen Höchststand der täglichen Corona-Toten von 3071 Fällen.