Polizei geht von Reitunfall aus

Rätsel um freilaufende Dromedare und schwerverletzte Besitzerin in Hessen gelöst

Darmstadt (AFP) - Nach dem Auffinden zweier freilaufender Dromedare und der schwerverletzten Besitzerin in Hessen ist das Rätselraten um die Hintergründe gelöst. Die Polizei in Darmstadt geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem Reitunfall aus, wie eine Sprecherin der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag sagte. Die Frau sei mit den Tieren im Wald unterwegs gewesen, als es aus ungeklärter Ursache zu dem Unfall kam.

Dromedare im Berliner Tierpark © AFP

Zeugen meldeten zunächst am Mittwoch in Ober-Ramstadt die beiden Dromedare an einer Kreisstraße. Die Tiere wurden von Polizeibeamten eingefangen und in ihr Gehege zurückgebracht. Die 54-jährige Besitzerin konnte zunächst jedoch nicht ausfindig gemacht werden.

Als Bekannte die Frau am frühen Abend vermisst meldeten, startete eine umfangreiche Suchaktion, bei der auch ein Polizeihubschrauber und mehrere Rettungshundestaffeln zum Einsatz kamen. Rettungshunde fanden die Frau schließlich am frühen Donnerstagmorgen in einem Waldgebiet. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt weiter.