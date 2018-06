Medien: Mutter könnte Kinder vergiftet haben

Rätselhafter Tod von zwei Mädchen in Polizistenwohnung bei Lyon

Lyon (AFP) - Der Tod von zwei Mädchen in einer Polizistenwohnung in Ostfrankreich gibt den Ermittlern Rätsel auf. Ihre Mutter fand die beiden Kinder leblos in ihren Betten, wie die Gendarmerie der Gemeinde Limonest nahe Lyon am Montag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein.

Die Polizeiwache von Limonest bei Lyon © AFP

Der Vater der beiden Mädchen ist Unteroffizier der örtlichen Gendarmerie-Brigade und soll sich nach Angaben der Ermittler zum Todeszeitpunkt bei einem Sportausflug befunden haben. Nach Presseinformationen schließt die Polizei nicht aus, dass die Mutter die Kinder vergiftet hat. Sie habe sich von ihrem Mann trennen wollen, hieß es. Die Mädchen waren 2012 und 2014 geboren worden.