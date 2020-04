US-Schauspieler stirbt im Alter von 81 Jahren

"Rambo"-Schauspieler Brian Dennehy ist tot

Los Angeles (AFP) - Der aus dem Kultfilm "Rambo" bekannte US-Schauspieler Brian Dennehy ist tot. Er sei im Alter von 81 Jahren eines natürlichen Todes gestorben, teilte sein Agent der Nachrichtenagentur AFP mit. Dennehy starb demnach am Mittwochabend in seinem Haus in Connecticut im Beisein seiner Frau Jennifer und seines Sohnes Cormac.

Brian Dennehy © AFP

Der vielseitige Darsteller trat zunächst im Fernsehen unter anderem in "Der Denver-Clan" und "Dallas" auf. Bekannt wurde er vor allem durch seine Rolle als übereifriger Sheriff an der Seite von Sylvester Stallone in "Rambo" im Jahr 1982. 2008 spielte er außerdem zusammen mit Robert De Niro und Al Pacino in dem Drama "Kurzer Prozess" mit.

Dennehy gewann zwei Tony-Awards für seine Auftritte in den Broadway-Produktionen "Tod eines Handlungsreisenden" von Arthur Miller und "Eines langen Tages Reise in die Nacht" von Eugene O'Neill. Sechs Mal war er für den Emmy nominiert; für die Fernsehadaption von "Tod eines Handlungsreisenden" im Jahr 2000 erhielt er einen Golden Globe.

Dennehy wurde 1938 in Bridgeport im US-Bundesstaat Connecticut geboren und trat Ende der 50er Jahre zunächst der US-Marine bei. Später arbeitete er als Börsenmakler in New York, bevor er sich der Schauspielerei zuwandte und nach Los Angeles zog. Er hinterlässt seine Frau und fünf Kinder.