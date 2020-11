Täter eröffnet Feuer auf Beamte - Spezialkräfte aus Köln überwältigen Angreifer

Randalierender Mann bei Schusswechsel mit Polizisten nahe Bonn getötet

Bonn (AFP) - Ein bewaffneter Mann ist bei einem Schusswechsel mit der Polizei in Meckenheim nahe Bonn getötet worden. Der randalierende 44-Jährige zog nach Zeugenaussagen am Sonntagabend auf offener Straße eine Waffe und gab Schüsse ab, durch die offenbar niemand verletzt wurde, wie die Bonner Polizei am Montag mitteilte. Hinzugerufene Spezialkräfte aus Köln überwältigten den Mann, wobei ein Polizist verletzt wurde.

Streifenwagen © AFP

Anwohner meldeten demnach gegen 21.00 Uhr einen Randalierer, der mit einer Waffe durch die Straßen zog. Laut einem Polizeisprecher erstreckte sich der Tatortbereich auf 150 Meter, weil der 44-Jährige in drei Straßen Schüsse abgab.

Als die Polizei eintraf, eröffnete der Angreifer den Angaben zufolge das Feuer auf die Beamten. Ein Polizist sei dabei an der Hand verletzt worden. Mit den zwischenzeitlich alarmierten Spezialkräften der Kölner Polizei lieferte sich der Mann einen Schusswechsel. Der bislang nicht polizeibekannte Täter habe dabei tödliche Verletzungen erlitten.

Die rechtsmedizinische Untersuchung stehe noch aus, erklärte der Sprecher. Das Motiv für die Tat sei bislang unklar. Auch zur Tatwaffe machten die Ermittler noch keine näheren Angaben. Mehr als 50 Beamte waren in Meckenheim im Einsatz.