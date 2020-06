Gemeinsame Linie soll im kommenden Jahr auf den Markt kommen

Rap-Mogul Kanye West arbeitet mit US-Kleidermarke Gap zusammen

New York (AFP) - Der Rap-Mogul und Modeunternehmer Kanye West arbeitet künftig mit der bekannten US-Kleidermarke Gap zusammen. Wests Label Yeezy und Gap werden im kommenden Jahr die Kollektion "Yeezy Gap" lancieren, wie beide Unternehmen am Freitag mitteilten. Unter der Kreativ-Leitung des Rappers sollen "moderne" und preiswerte Kleidungsstücke für Männer, Frauen und Kinder entworfen werden.

Superstar Kanye West © AFP

Der Aktienkurs des seit Jahren kriselnden Modeunternehmens Gap schoss nach Bekanntgabe der Kooperation in die Höhe. Nach Angaben des Unternehmens schließt sich mit der Zusammenarbeit mit Kanye West ein Kreis: Demnach arbeitete der Rapper als Jugendlicher in einem Gap-Geschäft in Chicago.

Der 43-jährige Rapper und Produzent ist auch als Geschäftsmann höchst erfolgreich und mischt seit Jahren in der Modebranche mit. 2007 schloss er sich mit dem Sportgiganten Nike zusammen und brachte ein erstes Model Yeezy-Sportschuhe auf den Markt. 2013 ging die Partnerschaft in die Brüche - und West begann im folgenden Jahr eine Kooperation mit dem deutschen Sportartikelhersteller Adidas.

Laut dem Magazin "Forbes" machte Yeezy im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 1,5 Milliarden Dollar. "Forbes" führt West inzwischen als Milliardär.