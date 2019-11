Rauschmittel in Kanada seit einem Jahr legal

Rapper Drake startet eigene Cannabis-Marke

Ottawa (AFP) - Der kanadische Rapper Drake startet seine eigene Cannabis-Marke - gemeinsam mit dem Produzenten Canopy Growth. Drake wird 60 Prozent der Anteile an dem Unternehmen More Life Growth Company halten, das in seiner Heimatstadt Toronto seinen Sitz haben wird, wie Canopy Growth am Donnerstag mitteilte. Drake sprach von einem "wirklich aufregenden" Geschäft.

Rapper Drake © AFP

Cannabis ist in Kanada seit einem Jahr legal. Kritiker warnen vor gesundheitlichen Schäden durch den Cannabis-Konsum und eine Zunahme von Unfällen unter Drogeneinfluss.