Lieferung von Nahrungsmitteln, Ausstattung und Material für Experimente

Raumkapsel "Dragon" sicher an Internationaler Raumstation ISS angedockt

Tampa (AFP) - Die unbemannte Raumkapsel "Dragon" hat die Internationale Raumstation ISS erfolgreich mit Nachschub beliefert. Wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Mittwoch mitteilte, dockte die Kapsel zwei Tage nach ihrem Start vom US-Weltraumbahnhof Cap Canaveral in Florida an der ISS an. Die Besatzung der Raumstation wollte die 2600 Kilogramm Nachschub im Laufe des Tages ausladen.

Raketenstart mit "Dragon"-Kapsel am Montag © AFP

Zur Lieferung der "Dragon" gehören nicht nur Nahrungsmittel und Ausrüstung, sondern auch Material für wissenschaftliche Experimente. Diese sind auch für die "Horizons"-Mission des deutschen ESA-Austronauten Alexander Gerst vorgesehen. Er beginnt im Juni seine zweite Langzeitmission im All und ist ab August der erste deutsche Kommandeur einer Raumstation. Gerst soll in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Dresden etwa die Auswirkungen von Schwerelosigkeit auf den Stoffwechsel untersuchen.

Andere Experimente der Astronauten sollen unter anderem Aufschlüsse über Gewitterwolken und Krebstherapien liefern. Auch der Frage, wie man Weltraumschrott wieder zurückgewinnen kann, gehen sie nach.

Mit "Dragon" schickte die amerikanische Vertrags-Firma SpaceX zum 14. Mal eine Mission zur ISS. Dabei wurde zum zweiten Mal eine wiederverwertete Rakete eingesetzt.