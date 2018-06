Polizei beschlagnahmt teure Autos und Uhren - Sechs Verdächtige verhaftet

Razzia gegen mutmaßliche Drogenhändlerbande in NRW und den Niederlanden

Wuppertal (AFP) - Der Wuppertaler Polizei ist offenbar ein Schlag gegen eine international agierende Drohenhändlerbande gelungen. Rund 200 Beamte durchsuchten am Donnerstag Objekte in Wuppertal, Remscheid, Duisburg, Nettetal und Meerbusch, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Auch in Venlo und Rotterdam gab es Durchsuchungen durch niederländische Strafverfolgungsbehörden. Bei der Razzia wurden sechs Beschuldigte verhaftet und drei weitere vorläufig festgenommen.

Blaulicht der Polizei © AFP

Die Bande soll Drogen aus den Niederlanden zunächst nach Wuppertal geschmuggelt und von dort in andere europäische Länder gebracht haben, unter anderem nach Dänemark und Schweden. Verdächtigt werden in diesem Zusammenhang insgesamt 16 Frauen und Männer im Alter von 28 bis 62 Jahren.

Bei den Durchsuchungen am Donnerstag stießen die Beamten unter anderem auf sechs hochwertige Autos und ein Motorrad. Außerdem beschlagnahmten die Polizisten 110.000 Euro Bargeld sowie zwei Uhren im Wert von jeweils rund 500.000 Euro. Ferner entdeckten sie eine Marihuanaplantage mit etwa 420 Pflanzen nebst umfangreichem Zubehör.