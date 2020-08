Polizei überprüft Spielhallen und Wettbüros

Razzien gegen Clan-Kriminalität an Rhein und Ruhr

Essen (AFP) - Mit einer Großrazzia in mehreren Städten an Rhein und Ruhr ist die Polizei am Wochenende gegen mutmaßliche Clan-Kriminalität vorgegangen. In Bochum, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Mettmann, Herne, Mülheim an der Ruhr, Witten und Wuppertal kontrollierte die Polizei am Samstagabend nach eigenen Angaben vor allem Spielhallen und Wettbüros. Im Mittelpunkt standen illegales Glücksspiel und manipulierte Spielautomaten. Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) begrüßte das harte Vorgehen der Ordnungshüter.

Streifenwagen © AFP

An den Razzien waren neben der Polizei auch die Kommunen, der Zoll, die Finanzverwaltung, die Steuerfahndung, die Bundespolizei und die Bezirksregierung Düsseldorf beteiligt. Die Essener Polizei suchte bei insgesamt 31 Kontrollen in Essen und Mülheim an der Ruhr vor allem nach manipulierten Spielautomaten. 21 Geräte wurden nach Polizeiangaben beschlagnahmt. Bei einer der Kontrollen entdeckten die Beamten hinter einem Schrank einen versteckten Zugang zu einem illegalen Glücksspielraum, in dem drei illegale Spielgeräte und ein Poker-Tisch gefunden und beschlagnahmt wurden.

In Duisburg kontrollierten nach Polizeiangaben mehrere hundert Beamte Lokale, Teestuben, Wettbüros und Shisha-Bars. Die Ordnungshüter beschlagnahmten dabei Bargeld in Höhe von mehr als 34.000 Euro, 19 Spielautomaten und drei Kilo Shisha-Tabak. Am Ende der Kontrollaktion waren zudem 13 Strafanzeigen fällig, unter anderem wegen illegalen Glücksspiels und Steuerhinterziehung.

In Gelsenkirchen wurden nach steuerrechtlichen Vergehen ein Strafverfahren und zwei Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Zudem wurden 66 Dosen Shisha-Tabak sichergestellt. Wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gab es fünf Strafanzeigen.

In Bochum überprüften die Beamten 50 Menschen, es wurden knapp 20 Kilogramm Tabak beschlagnahmt. In Herne wurden 45 Menschen von der Polizei kontrolliert, in Witten überprüften die Einsatzkräfte 102 Personen. Unverzollter Tabak wurde dabei aber nicht gefunden. Die Stadtverwaltung stellte jeweils zwei Verstöße gegen die Bauordnung sowie gegen die Corona-Schutz-Verordnung fest.

Innenminister Reul (CDU) kam zu den Razzien hinzu, um sich einen Überblick über die polizeilichen Maßnahmen zu verschaffen. Er erklärte gemeinsam mit der Duisburger Polizeipräsidentin Elke Bartels: "Die Politik der tausend Nadelstiche hat sich bewährt. Wir überlassen den kriminellen Mitgliedern so genannter Familienclans nicht eine Handbreit rechtsfreien Raum." Durch eine Null-Toleranz-Strategie und die enge Zusammenarbeit mit den kommunalen Behörden würden alle Mittel konsequent ausgeschöpft.