Polizei überprüft Spielhallen und Wettbüros

Razzien gegen Clankriminalität in sieben Städten in Nordrhein-Westfalen

Essen (AFP) - Mit einer Großrazzia in sieben Städten in Nordrhein-Westfalen ist die Polizei am Samstagabend gegen mutmaßliche Clankriminalität vorgegangen. In Bochum, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Mettmann und Wuppertal kontrollierte die Polizei nach eigenen Angaben vor allem Spielhallen und Wettbüros, um illegales Glücksspiel und manipulierte Spielautomaten ausfindig zu machen. An den Razzien waren neben der Polizei auch die Kommunen, der Zoll, die Finanzverwaltung, die Steuerfahndung, die Bundespolizei und die Bezirksregierung Düsseldorf beteiligt.

Streifenwagen © AFP

Die Essener Polizei suchte bei insgesamt 31 Kontrollen in Essen und Müheim an der Ruhr vor allem nach manipulierten Spielautomaten. 21 Geräte wurden nach Polizeiangaben beschlagnahmt. Bei einer der Kontrollen entdeckten die Beamten hinter einem Schrank einen versteckten Zugang zu einem illegalen Glücksspielraum, in dem drei illegale Spielgeräte und ein Pokertisch gefunden und beschagnahmt wurden.

In Duisburg kontrollierten nach Polizeiangaben mehrere hundert Beamte Lokale, Teestuben, Wettbüros und Shisha-Bars. Die Ordnungshüter beschlagnahmten dabei Bargeld in Höhe von mehr als 34.000 Euro, 19 Spielautomaten und drei Kilo Shisha-Tabak. Am Ende der Kontrollaktion waren zudem 13 Strafanzeigen fällig, unter anderem wegen illegalen Glücksspiels und Steuerhinterziehung.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) kam zu den Razzien in mehreren Städten hinzu, um sich einen Überblick zu verschaffen.