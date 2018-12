Schwerpunkte in Nordrhein-Westfalen und Bayern

Razzien gegen Mafiaorganisation 'Ndrangheta in Deutschland und anderen Ländern

Wiesbaden (AFP) - Im Zuge internationaler Razzien gegen die italienische Mafiaorganisation 'Ndrangheta sind am Mittwochmorgen auch in Deutschland Polizisten zu Durchsuchungen ausgerückt. Die Schwerpunkte der Aktionen lägen in Nordrhein-Westfalen und Bayern, sagte eine Sprecherin des Bundeskriminalamts (BKA) in Wiesbaden. Weitere Einzelheiten gaben die Behörden zunächst aber noch nicht bekannt.

Blaulicht der Polizei © AFP

Die Durchsuchungen liefen noch, hieß es. Für den Nachmittag war eine Pressekonferenz beim BKA in Wiesbaden geplant, bei der über die Ermittlungen und aktuelle Erkenntnisse berichtet werden sollte.

Wie das BKA weiter mitteilte, gab es auch Razzien in Italien, Belgien und den Niederlanden. Koordiniert wurde die internationale Aktion von der europäischen Justizbehörde Eurojust.

Sie richtete sich gegen mutmaßliche Mitglieder der Mafiaorganisation 'Ndrangheta aus Süditalien. Ziele waren demnach Durchsuchungen sowie Festnahmen. Eurojust wollte den Angaben zufolge bereits am Mittag im niederländischen Den Haag über die vorläufigen Ergebnisse berichten.

Nach "Spiegel"-Informationen sollte sich die Aktion gegen die Mitglieder zweier 'Ndrangheta-Familien richten, die in Deutschland unter anderem Restaurants und Firmen betreiben und teils schon seit Jahrzehnten in der Bundesrepublik leben. Demnach geht es um Vorwürfe des Kokainhandels und der Geldwäsche. Mehrere hundert Polizisten seien im Einsatz, darunter auch Spezialkräfte der GSG 9.

Nach "Spiegel"-Informationen sollten mehr als 65 Adressen durchsucht und knapp 20 Haftbefehle vollstreckt werden. Die "Bild"-Zeitung berichtete von mehr als hundert durchsuchten Objekten.