Neubewertung vor Beginn der Sommerferien

Regierung will globale Reisewarnung bis mindestens 14. Juni verlängern

Berlin (AFP) - Die Bundesregierung will ihre strikte Warnung vor touristischen Reisen bis mindestens 14. Juni verlängern. Die Reisewarnung gelte weiterhin "für die ganze Welt, weil überall die Pandemie gleich voranschreitet", sagte Thomas Bareiß (CDU), der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, am Mittwoch im Bayerischen Rundfunk. Über eine entsprechende Vorlage aus dem Auswärtigen Amt sollte das Bundeskabinett am Vormittag beraten.

Leere am Münchner Flughafen Franz Josef Strauß © AFP

Bis zum 14. Juni - also bis zum Beginn der Sommerferien-Zeit - solle die Lage noch einmal neu bewertet werden, zitierte der "Spiegel" aus der Vorlage. Dazu solle es vor allem enge Abstimmungen mit den EU-Nachbarländern geben. Damit bleibt offen, ob sich die weltweite Reisewarnung bis in die Schulsommerferien hinein erstrecken wird, die in einigen Bundesländern schon Ende Juni beginnen.

Der Tourismusbeauftragte Bareiß, der auch Staatssekretär im Wirtschaftsministerium ist, dämpfte die Erwartungen: "Fernreisen werden sicherlich auf eine gewisse absehbare Zeit nicht stattfinden", sagte er in dem Radiointerview. "Wir hoffen zwar, dass, wenn die Gesundheit es zulässt, die Reisebeschränkungen Schritt für Schritt wieder zurückgenommen werden können und wir wenigstens in Europa jetzt schnell wieder reisen können." Aber dies werde "nur langsam" vorangehen, und er gehe davon aus, "dass dieses Jahr wirklich Heimaturlaub angesagt ist".

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak verwies darauf, dass die Verlängerung der Reisewarnung zum jetzigen Zeitpunkt hilfreich für die Verbraucher sei: "Es hat ja was mit Planungssicherheit und rechtlichen Folgen zu tun, nämlich auch wie die Verbraucher auftreten können gegenüber den Reiseveranstaltern, wenn es eine solche Reisewarnung gibt", sagte Ziemiak zu RTL und n-tv. "Insofern ist das sinnvoll."

Die Reisewarnung können Verbraucher als Argument benutzen, um bei ihrer kurzfristigen Stornierung von Pauschalreisen eine volle Kostenerstattung zu verlangen. Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte die offizielle Warnung vor touristischen Reisen in alle Welt am 17. März ausgesprochen.