Geschäfte und Schulen müssen schließen

Regierungschef Rutte verkündet fünfwöchigen Lockdown in den Niederlanden

Den Haag (AFP) - Im Kampf gegen die steigenden Corona-Infektionszahlen hat die niederländische Regierung einen harten Lockdown beschlossen. "Die Niederlande machen für fünf Wochen zu", sagte Ministerpräsident Mark Rutte am Montagabend in einer Fernsehansprache.

Einkaufsstraße in Den Haag am Sonntag © AFP

Von Dienstag an müssen demnach alle Geschäfte schließen, die keine Lebensmittel oder andere Waren des täglichen Bedarfs verkaufen. Ab Mittwoch werden dann auch die Schulen geschlossen. Rutte rief die Niederländer auf, möglichst zu Hause zu bleiben und sich mit höchstens zwei Menschen pro Tag zu treffen. Museen, Zoos, Kinos und Fitnessstudios müssen ebenfalls schließen.

"Wir haben es nicht mit einer einfachen Grippe zu tun", sagte Rutte an die Kritiker der strengen Corona-Maßnahmen gerichtet. Wie in Deutschland waren auch in den Niederlanden die Infektionszahlen zuletzt stark angestiegen. Am Sonntag wurden fast 10.000 Neuansteckungen verzeichnet. Die Zahl der Todesfälle liegt mittlerweile bei mehr als 10.000.